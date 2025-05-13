Nissan закроет семь автозаводов вместе с увольнением 15% сотрудников

Компания Nissan, которая находится в сложном положении в связи с падением продаж и финансовыми трудностями, закроет семь автомобильных заводов и сократит 20 тыс. рабочих мест (15% штата) в рамках крупнейшего в ее истории антикризисного плана. Об этом в ходе пресс-конференции 13 мая заявил глава концерна Айвен Эспиноза, сменивший на этом посту Макото Утиду весной, передает Bloomberg.

Эспиноза заявил, что к 2027 финансовому году Nissan закроет семь производственных предприятий из 17-и. Годовая производственная мощность снизится до 2,5 млн единиц (в 2024-м она составила 3,5 млн единиц). Какие именно заводы будут закрыты, не уточняется.

Японский автопроизводитель также сообщил о чистом убытке в размере 670,9 млрд иен ($4,5 млрд) за финансовый год, закончившийся в марте. Прогноз операционной прибыли на следующий финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года, компания публиковать не стала.

26 марта Nissan анонсировала ряд новых моделей, которые должны дебютировать до 2027 года, включая новые поколения Leaf, Juke и Micra.

13 февраля было объявлено, что Honda и Nissan отказались от слияния в один автоконцерн, стоимость которого составила бы $60 млрд. В ходе переговоров компании столкнулись с большим количеством разногласий. В частности, в руководстве Nissan не оценили идею стать дочерней компанией Honda.