Лидер АдГ заявила о невозможности переговоров по Украине без учета интересов РФ
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель перед заседанием парламентской фракции в Берлине 13 мая призвала к пониманию позиции Москвы по Украине, отметив, что без учета интересов РФ разумные мирные переговоры невозможны.
«Мы не должны всегда делить всё на добро и зло, а должны, наконец, принять во внимание интересы безопасности России», — цитирует ее немецкий вещатель RND.
Поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска в Киев Вайдель, в свою очередь, охарактеризовала как политическое шоу.
Ранее, 11 апреля, Вайдель сообщила, что увеличение Германией поставок оружия на Украину может быть взрывоопасным решением. Она призвала поддержать усилия США для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.