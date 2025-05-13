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Лидер АдГ заявила о невозможности переговоров по Украине без учета интересов РФ

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель перед заседанием парламентской фракции в Берлине 13 мая призвала к пониманию позиции Москвы по Украине, отметив, что без учета интересов РФ разумные мирные переговоры невозможны.

«Мы не должны всегда делить всё на добро и зло, а должны, наконец, принять во внимание интересы безопасности России», — цитирует ее немецкий вещатель RND.

Поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска в Киев Вайдель, в свою очередь, охарактеризовала как политическое шоу.

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Ранее, 11 апреля, Вайдель сообщила, что увеличение Германией поставок оружия на Украину может быть взрывоопасным решением. Она призвала поддержать усилия США для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.

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