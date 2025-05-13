Путин отметил рост экономики в РФ не только за счет оборонной промышленности
Рост экономики в РФ обеспечен не только оборонной промышленностью. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Мы знаем, откуда этот рост. Это не только ВПК (Военно-промышленный комплекс. — Ред.) <...> Существенные вклады в развитие темпов роста экономики, но далеко не только ВПК. Не только оборонная промышленность», — сказал президент.
По словам Путина, Россия продемонстрировала хорошие темпы роста экономики в прошлые годы, а «основные экономики Европы, которые пытались мешать РФ, свалились в рецессию».
Российский лидер подчеркнул, что администрация президента и Центральный банк (ЦБ) РФ «должны прислушиваться к людям и действовать прагматично».
«Нужна обратная связь. В данном случае сегодняшнее мероприятие — вот это и есть та обратная связь, которой мы пытаемся добиться, для того чтобы получили общий результат на благо России», — заключил Путин.
Ранее в этот день Путин заявил, что «мягкая посадка» российской экономики позволит ЦБ России понизить ключевую ставку. Он подчеркнул, что высокая инфляция является одной из ключевых проблем сегодняшней экономики России. В этом случае будет эффективным «придавить» инфляцию так, чтобы «не заморозить саму экономику».