Церковный праздник 17 мая — день Старорусской иконы Божией Матери: чем известен образ, кому помогает

Православная церковь 17 мая почитает Старорусскую икону Божией Матери — один из древних образов Богородицы, особо чтимых на Руси. В 2025 году дата выпадает на субботу. «Известия» рассказывают, чем известна святыня, кому помогает и где находится сейчас.

Чем известен образ Старорусской иконы Божией Матери

Происхождение чудотворной иконы покрыто завесой тайны, как и многих других святых образов. Сохранились данные, что в 1470 году она была перенесена из греческого города Ольвиополь. В тот год город атаковали турки и крымские татары. Желая спасти святыню от поругания иноверцами, ее решили отправить в Русу (ныне Старая Русса в Новгородской области). Икону поместили в главном храме Спасо-Преображенского монастыря, самом древнем в городе.

Позднее образ перенесли в город Тихвин, который располагался на перекрестке торговых путей, связывающих Волгу с Ладогой и Балтийским морем (сейчас это административный центр Тихвинского района Ленинградской области). С этим событием связано отдельное предание. Согласно летописям, в 1570 году в Тихвине случился мор. Для избавления от эпидемии жители обратились к соседям с просьбой прислать им чудотворную икону в обмен на копию Тихвинской иконы Божией Матери.

Просьба духовных братьев была выполнена. Икону доставили в Тихвин и с крестным ходом обнесли вокруг города. После этого мор прекратился. Но, когда беда отступила, тихвинцы, преисполненные чувством благодарности за чудесное исцеление, отказались возвращать святыню домой. Долгое время она оставалась невозвращенной.

Лишь XVIII веке тихвинцы разрешили снять копию с чудотворного образа. Он был доставлен в Старую Руссу 17 мая (4 мая по старому стилю) 1768 года. В честь этого события и было установлено первое празднество, которое будет отмечаться в субботу.

Подлинник же был возвращен в Спасо-Преображенский монастырь спустя почти век, 1 октября (17 мая по старому стилю) 1888 года, при содействии великого князя Владимира Александровича — младшего сына императора Александра II. Позднее по этому поводу появилась вторая праздничная дата.

День Старорусской иконы Божией Матери в 2025 году — иконография

Древний образ Старорусской Божией Матери относится к иконографическому типу Одигитрия, что в переводе с греческого означает «Путеводительница». На ней изображены Богоматерь и младенец Иисус, сидящий на ее левой руке. Его взор обращен к Пречистой Деве. Полотно, как и сделанные с нее копии, имеет достаточно большие размеры — более 2,5 м в высоту и около 2 м в ширину.

Однако сегодня особо почитается чудотворный список иконы, выполненный, предположительно, в конце XVIII века. Он заметно отличается от древнего образа, находившегося в Старой Руссе. На нем Иисус сидит на подобии трона, который образуют руки Богородицы, и поддерживает голову левой рукой. При этом его взор обращен в другую сторону. Композиция более напоминает другой известный образ — Спас Недреманое Око.

Исследователи считают, что такое расхождение может быть связано с небрежным хранением подлинника. Со временем икона потемнела и святые лики стало сложно различить, поэтому снять точную копию не представлялось возможным. Кроме того, позднее тихвинцы обновили икону, из-за чего различия усилились еще больше.

Кому помогает Старорусская икона Божией Матери

В прежние времена икона защищала русские земли от смертельных болезней и захватчиков. Но обращаются к ней не только с просьбой об исцелении недугов и защите от врагов. Обращая свои молитвы к Богородице, верующие просят о помощи в духовных и житейских делах — в преодолении искушений, укреплении веры, избавлении от страха и обид, помощи в трудной ситуации, семейном благополучии и счастье.

Однако в связи с необычайной историей иконы, которая фактически была украдена у законных владельцев на долгие годы, считается, что от этой беды она ограждает и сегодня. Поэтому перед образом также молятся о том, чтобы вернуть украденное имущество, о поимке преступников, защите дома от воров и похитителей.

Где находится Старорусская икона Божией Матери

После возвращения из Тихвина икона находилась в Старой Руссе, куда была принесена еще греками. В Тихвине же хранилась копия иконы с равноценными украшениями. После революции 1917 года оба образа лишились драгоценных риз и окладов и были переданы в краеведческий музей, где пребывали до начала Великой Отечественной войны.

В годы фашистско-немецкой оккупации подлинник бесследно исчез. Предположительно, вместе с другими ценностями его вывезли в Германию, где он, возможно, находится до сих пор. Еще существует версия, что икона была спасена и спрятана где-то в Новгородской или Псковской области. До сегодняшнего дня место нахождения Старорусской иконы Божией Матери неизвестно.

Но сохранилось несколько списков, в том числе тихвинский, которые хранятся в разных уголках России. Один из них, датируемый 1788 годом, находится в церкви Святого Георгия в Старой Руссе и почитается как чудотворный, другой — в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре. Еще одна копия XIX века была сделана специально для церкви Апостола Филиппа в Нижнем Новгороде.

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