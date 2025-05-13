Рябков заявил о готовности РФ поддержать диалог США и Ирана

Россия следит за переговорами США и Ирана и готова оказывать поддержку обеим странам в организации диалога. Об этом 13 мая в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы следим с вниманием за тем, что происходит в прямом диалоге между Ираном и США. Мы готовы этому диалогу оказывать всемерное содействие. Стороны хорошо осведомлены о нашей готовности», — приводит его слова ТАСС.

При этом дипломат констатировал, что шансы собрать полноформатную «шестерку» (пять постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Германия) за столом переговоров по Ирану совсем небольшие. По его мнению, восстановления такого переговорного формата не следует ожидать в ближайшей перспективе.

На вопрос, обсуждает ли Россия с США иранскую ядерную программу, Рябков отметил, что Ближний Восток неизменно присутствует в контактах с Вашингтоном, однако все темы носят закрытый характер.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 11 мая заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.

Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов на следующий день в беседе с «Известиями» предположил, что власти Ирана и администрация американского президента Дональда Трампа стараются снизить напряженность в отношениях и ищут пути деэскалации, но США могут продолжить давить на Иран, чтобы добиться больших уступок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 апреля отмечал, что Москва может стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.