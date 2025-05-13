Рябков назвал условие для новых переговоров с США по работе дипмиссий
Новый раунд переговоров между РФ и США по работе посольств будет зависеть от того, как будут выполняться уже достигнутые сторонами договоренности. Об этом 13 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, новый раунд переговоров по вопросу работы посольств уже намечен, но конкретных дат встреч нет.
«Мы будем в зависимости от того, как пойдет реализация тех договоренностей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд в дальнейшем», — цитирует Рябкова ТАСС.
В тот же день дипломат заявил, что недоговороспособность Украины является одним из препятствий в переговорном процессе. По его словам, на возможных прямых контактах в Стамбуле планируется охватить темы устойчивого урегулирования и существующие реалии, в том числе территориальный вопрос. Рябков подчеркнул, что российская сторона готова вести переговоры серьезно и ответственно.