При участии завода «Москвич» будет создан крупнейший сервис такси на Кубе
При участии автозавода «Москвич» будет организован самый большой сервис такси на Кубе по объему планируемых перевозок. Об этом представители столичного предприятия заявили в своем Telegram-канале 13 мая.
На предприятии рассказали, что таксопарк с автомобилями «Москвич» появится в Гаване через несколько месяцев. В первую партию поставленных на Кубу автомобилей вошли 25 кроссоверов «Москвич 3» и столько же электромобилей «Москвич 3е». Вместе с машинами в Гавану отправят автономные солнечные электростанции с зарядными станциями.
«Для бесперебойной работы таксопарка кубинские специалисты пройдут обучение в учебном центре завода «Москвич» и получат полную дистанционную техническую поддержку», — отметили на заводе.
На днях завод принимал президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля, также рассказали на предприятии. Мэр Москвы Сергей Собянин в знак дружбы и сотрудничества вручил ему подарочный сертификат на 10 автомобилей «Москвич 6».
7 мая сообщалось, что кроссовер «Москвич 3 РУ», подготовленный для водителей с ограниченными физическими возможностями, поступил в продажу. На официальном сайте марки появился прайс-лист на модель, ее цена составляет 1,94 млн рублей.
6 мая стало известно, что автомобили «Москвич» 2025 года производства подорожали на 38–53 тыс. рублей. Кроссовер «Москвич 3» текущего года теперь стоит минимум 1,8 млн рублей. Это базовая версия с 1,5-литровым турбомотором и механической трансмиссией. Модификация с вариатором стоит на 100 тыс. рублей дороже. Топовая комплектация обойдется в 2,04 млн рублей.