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При участии завода «Москвич» будет создан крупнейший сервис такси на Кубе

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Фото: t.me/Zavod_Moskvich
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При участии автозавода «Москвич» будет организован самый большой сервис такси на Кубе по объему планируемых перевозок. Об этом представители столичного предприятия заявили в своем Telegram-канале 13 мая.

На предприятии рассказали, что таксопарк с автомобилями «Москвич» появится в Гаване через несколько месяцев. В первую партию поставленных на Кубу автомобилей вошли 25 кроссоверов «Москвич 3» и столько же электромобилей «Москвич 3е». Вместе с машинами в Гавану отправят автономные солнечные электростанции с зарядными станциями.

«Для бесперебойной работы таксопарка кубинские специалисты пройдут обучение в учебном центре завода «Москвич» и получат полную дистанционную техническую поддержку», — отметили на заводе.

На днях завод принимал президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля, также рассказали на предприятии. Мэр Москвы Сергей Собянин в знак дружбы и сотрудничества вручил ему подарочный сертификат на 10 автомобилей «Москвич 6».

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7 мая сообщалось, что кроссовер «Москвич 3 РУ», подготовленный для водителей с ограниченными физическими возможностями, поступил в продажу. На официальном сайте марки появился прайс-лист на модель, ее цена составляет 1,94 млн рублей.

6 мая стало известно, что автомобили «Москвич» 2025 года производства подорожали на 38–53 тыс. рублей. Кроссовер «Москвич 3» текущего года теперь стоит минимум 1,8 млн рублей. Это базовая версия с 1,5-литровым турбомотором и механической трансмиссией. Модификация с вариатором стоит на 100 тыс. рублей дороже. Топовая комплектация обойдется в 2,04 млн рублей.

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