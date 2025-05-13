Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем российской экономики

Высокая инфляция — одна из главных проблем российской экономики. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

«Одна из главных проблем сегодняшней экономики России — это высокая инфляция, и здесь сложная задача — нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику», — сказал Путин.

По словам президента, необходимо осуществить «мягкую посадку» экономики, которая позволит добиться ситуации, при которой Центральный банк (ЦБ) РФ понизит ключевую ставку.

Совет директоров ЦБ РФ 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день сообщила, что сохранение ключевой ставки на 2025 год в диапазоне от 19,5–21,5% означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) может быть как смягчена, так и усилена. Однако, по ее словам, первый вариант на фоне устойчивого укрепления рубля с марта наиболее вероятен.