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Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем российской экономики

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Высокая инфляция — одна из главных проблем российской экономики. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

«Одна из главных проблем сегодняшней экономики России — это высокая инфляция, и здесь сложная задача — нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику», — сказал Путин.

По словам президента, необходимо осуществить «мягкую посадку» экономики, которая позволит добиться ситуации, при которой Центральный банк (ЦБ) РФ понизит ключевую ставку.

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Совет директоров ЦБ РФ 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день сообщила, что сохранение ключевой ставки на 2025 год в диапазоне от 19,5–21,5% означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) может быть как смягчена, так и усилена. Однако, по ее словам, первый вариант на фоне устойчивого укрепления рубля с марта наиболее вероятен.

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