Юрист оценила начатое Европарламентом расследование поездки депутатов в РФ

Европейский парламент (ЕП) не может лишить мандата депутатов, посетивших РФ для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 13 мая заявила «Известиям» юрист Мария Ярмуш.

«Расследование как начнется, так и закончится. Может быть, [другие депутаты Европарламента] будут выступать на своих сессиях и осуждать поездку этих депутатов в РФ. Но не более чем», — заявила она.

Ярмуш также исключила возможность лишения посетивших московский День Победы членов Европарламента мандата. Эксперт пояснила, что такое последствие может наступить, в случае если депутата признали виновным, например, в коррупции или дискриминации.

«Это выборная должность. Лишить депутатов Европарламента мандата невозможно за то, что они поехали в Россию и участвовали в мероприятиях, которые посвящены 80-летию Победы. Здесь никакого преступления нет. Депутат может потерять мандат только в том случае, если он будет признан виновным в совершении преступления, а также в случаях самовольного сложения полномочий и смерти», — объяснила юрист.

13 мая депутат от Кипра и блогер Фидиас Панайоту сообщил на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter), что ЕП начал расследование поездки группы евродепутатов в РФ на День Победы.

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что это свидетельствует о кризисе демократии в Европе.

9 мая гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. 8 мая журнал Der Spiegel сообщил о намерении пяти депутатов Европейского парламента приехать на празднование Победы в российскую столицу. Отмечалось, что речь шла о депутатах из Чехии, Кипра и Словакии, а также о двух немецких членов фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW).