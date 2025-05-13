В Мексике кандидата в мэры убили на митинге
Кандидат в мэры города Тексистепек в мексиканском штате Веракрус Есения Лара Гутьеррес была убита во время предвыборного митинга. Об этом 12 мая сообщил телеканал CNN.
«Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила факт нападения во время своей утренней пресс-конференции в понедельник и сказала, что пока не располагает информацией о мотивах», — говорится в публикации.
Уточняется, что вместе с Гутьеррес в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. По данным телеканала, момент нападения попал на кадры трансляции, которая велась в социальных сетях политика.
Гутьеррес баллотировалась от правящей партии «Движение национального возрождения». Муниципальные выборы в городе должны пройти 1 июня.
Ранее, 7 апреля, радиостанция Formula сообщила, что бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре муниципалитета Окосокоаутла в мексиканском штате Чьяпас. В результате происшествия погибли двое сотрудников полиции.