Замглавы МИД Сергей Рябков перечислил темы для переговоров с Украиной в Стамбуле
На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая охватят темы устойчивого урегулирования и сложившихся реалий, в том числе территориальный вопрос. Об этом 13 мая сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Темы те же, что об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта», — сказал Рябков.
Также он заявил, что на переговорах будут решаться вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание реалий, которые за последнее время сложились в мире, включая вхождение новых территорий в состав России.
Отвечая на вопрос о прогнозе по переговорам Рябков заявил, что прогнозы делать преждевременно.
«Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву, готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может охарактеризовать линию этих деятелей, — это недоговороспособность», — дополнил Рябков.
Агентство Reuters днем 13 мая сообщило, что для присутствия на переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле отправятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил президент России Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ.