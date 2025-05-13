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Риелтор предупредил об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

Риелтор Бендриков: квартиру могут выставить на торги за перепланировку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Квартира могут выставить на торги, если в ней была сделана незаконная перепланировка, образовались большие коммунальные долги или был нарушен Жилищный кодекс. Об этом эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков рассказал во вторник, 13 мая.

«Одним из таких вариантов, когда у собственника могут не изъять квартиру, а когда ее продают на торгах: часть идет на возмещение штрафов, а часть размещается собственником. То есть, когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Квартиру также могут выставить на торги, если существуют огромные долги по коммунальным платежам. В таком случае управляющая компания или «Жилищник» могут инициировать продажу квартиры, чтобы приобрести собственнику другое жилье и погасить задолженность.

Также возможно инициировать судебное производство, если собственник нарушает нормы Жилищного кодекса, например сделал в своей квартире ветеринарную клинику или питомник.

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Ранее в этот день стало известно, что в Москве в I квартале 2025 года средняя зарплата, предлагаемая кандидатам на должность риелтора, достигла 166 443 рублей в месяц. Столица сохраняет лидерство по уровню зарплатных предложений для этих специалистов, передает RT.

11 марта адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина рассказала, что при использовании жилого помещения для ведения бизнеса россиян могут оштрафовать, если это не отвечает обязательным нормам и требованиям для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах.

Есть два способа узаконить перепланировку, паше Pravda.Ru. Первый — сначала оформить документы, а потом делать ремонт. Можно также сначала отремонтировать, а затем оформить.

Ранее основатель компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко рассказала, что в России не узаконено порядка 40% перепланировок во вторичном жилье, передает НСН. Она пояснила такое число квартир с перепланировкой во «вторичке» тем, что старый фонд не подходит для современных норм быта.

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