Правительство РФ утвердило список из 121 запрещенного к содержанию животного

Правительство России утвердило перечень запрещенных к содержанию животных. В список вошла 121 разновидность существ, представляющих угрозу. Под запрет попали все виды крокодилов, ряд змей: кобры, питоны и мамбы, передает телеканал «Известия».

Среди млекопитающих в список вошли слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, а также волки, лисицы, медведи, львы, тигры и леопарды. Под запрет попали черепахи с панцирем более 30 см и ряд ящериц, к примеру комодский варан.

Ограничения коснулись и рыб: акул, скатов, мурен и электрических угрей. В список включили и птиц — от страусов и пингвинов до сов, журавлей и фламинго. Под запрет попали ядовитые пауки, в том числе черная вдова, а также скорпионы и некоторые древесные лягушки.

Ограничения не касаются животных, которых содержат в зоопарках, цирках, океанариумах, дельфинариях и других организациях с лицензией. Запрет вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.

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