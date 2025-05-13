Минобороны РФ показало кадры освобождения Миролюбовки в ДНР

Министерство обороны России 13 мая опубликовало кадры освобождения военными группировки войск «Центр» села Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По информации ведомства, украинские силы лишились более 470 военнослужащих, семи боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV. Также были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

«Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — уточнили в Минобороны.

Село Миролюбовка находится в Покровском районе ДНР, на берегу реки Казенный Торец, примерно в 6 км от Мирнограда. До начала боевых действий его население составляло около 550 человек.

Отмечается также, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В Минобороны добавили, что операция по изоляции подконтрольных противнику населенных пунктов Донбасса продолжается.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки снарядов, складам хранения боеприпасов.