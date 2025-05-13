Путин отметил успех РФ в вопросах сохранения здоровья граждан за последние годы

За последние годы Россия сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан страны. Об этом 13 мая сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Важнейшее направление работы — здоровье граждан. Это одна из ключевых тем, одно из ключевых направлений. И за последние годы, конечно, здесь у нас огромные шаги вперед были сделаны, просто огромные», — заявил он.

Глава государства выразил благодарность всем работникам сферы медицины.

Он уточнил, что в мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины и фармацевтики. Путин отметил очевидный прогресс РФ, однако подчеркнул, что еще есть над чем работать.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 27 апреля сообщил, что благодаря проекту по борьбе с раком число пациентов, живущих более пяти лет с диагнозом, выросло на 9%. Соответствующий результат он назвал «колоссальным успехом» в борьбе с тяжелым заболеванием.