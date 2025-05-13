Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности пенсионных фондов

В России обязательно необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при вложении денег. Об этом 13 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Безусловно нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов, это очевидно. И понятно, что этим фондам, этим нашим компаниям, которые держат деньги — и немаленькие деньги — наших пенсионеров. сложно разобраться подчас», — сказал глава государства.

Путин поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) РФ продумать инструмент, который позволит снять с пенсионных фондов часть риском при инвестировании в акции.

14 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия в 2026 году перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Он уточнил, что правительство РФ утвердило обновленную стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. По его словам, она содержит целый комплекс норм для улучшения качества жизни людей.