Путин назвал важным «мягкую посадку» экономики РФ для снижения ключевой ставки

«Мягкая посадка» российской экономики позволит Центробанку (ЦБ) России понизить ключевую ставку,. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

Он подчеркнул, что высокая инфляция является одной из ключевых проблем сегодняшней экономики России. В этом случае будет эффективным «придавить» инфляцию так, чтобы «не заморозить саму экономику».

«Необходимо осуществить такую мягкую, небольшую «посадку» [экономики], которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку», — пояснил Путин.

Совет директоров ЦБ РФ 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день сообщила, что сохранение ключевой ставки на 2025 год в диапазоне от 19,5–21,5% означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) может быть как смягчена, так и усилена. Однако, по ее словам, первый вариант на фоне устойчивого укрепления рубля с марта наиболее вероятен.