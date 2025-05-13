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Путин назвал важным «мягкую посадку» экономики РФ для снижения ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Мягкая посадка» российской экономики позволит Центробанку (ЦБ) России понизить ключевую ставку,. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

Он подчеркнул, что высокая инфляция является одной из ключевых проблем сегодняшней экономики России. В этом случае будет эффективным «придавить» инфляцию так, чтобы «не заморозить саму экономику».

«Необходимо осуществить такую мягкую, небольшую «посадку» [экономики], которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку», — пояснил Путин.

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Совет директоров ЦБ РФ 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день сообщила, что сохранение ключевой ставки на 2025 год в диапазоне от 19,5–21,5% означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) может быть как смягчена, так и усилена. Однако, по ее словам, первый вариант на фоне устойчивого укрепления рубля с марта наиболее вероятен.

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