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Эксперт допустил отсрочку новых санкций ЕС из-за начала переговоров по Украине

Денисов: ЕС может отложить новый пакет санкций из-за переговоров по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Страны Евросоюза (ЕС) могут отложить принятие нового пакета санкций против России, если РФ и Украина возобновят переговоры. Об этом 13 мая эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал «Известиям».

«Уже несколько европейских лидеров недвусмысленно заявили о том, что в случае, если переговоры [России и Украины] не будут результативными или вообще не состоятся, то ЕС примет этот очередной санкционный пакет против Российской Федерации», — отметил он.

По его словам, европейцы хотят синхронизировать принятие своего пакета с американским.

«Здесь позиция несколько отличается у сторон. И общего понимания еще нет», — подчеркнул эксперт.

Денисов отметил, что, хотя Венгрия и Словакия периодически высказывают скептическое отношение к общей позиции ЕС по санкциям против России, но, вероятно, тоже проголосуют за них. Кроме того, добавил он, в случае несогласия тех или иных членов союза могут использоваться различные юридические бреши.

«Мы помним, как около года назад, когда Венгрия категорически выступала против нового пакета, Еврокомиссия (ЕК) на пять минут прекратила участие Венгрии в ЕС и проголосовала <...> И был принят новый пакет санкций. Поэтому уловки, различные инструменты для подобных манипуляций всегда найдутся», — прокомментировал он.

«В интересах Евросоюза как можно скорее санкции отменить»
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Ранее в этот день газета Handelsblatt сообщила, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это вызовет протест со стороны некоторых стран, входящих в состав объединения. Отмечается, что в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.

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