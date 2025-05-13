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Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре, что страна активизировала усилия по завершению конфликта на Украине, и призвал альянс не быть частью этого конфликта. Об этом 13 мая сообщило управление коммуникации Турецкой Республики.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и НАТО, развитие ситуации вокруг конфликта на Украине, а также ряд региональных и глобальных вопросов. По словам Эрдогана, Турция придает большое значение НАТО, и в подтверждение этому Анкара вновь примет командование силами альянса в Косово.

Турецкий лидер также отметил, что страна активизировала свои усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией путем установления «прочного и справедливого мира».

«Президент Эрдоган <...> заявил о том, что Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и сохраняет свою позицию, согласно которой НАТО не должно быть частью этого <конфликта>, и отметил, что нельзя упускать возможность для мира», — указано на странице управления коммуникации в социальной сети X (бывш. Twitter).

Стамбул 2.0: что известно о возможных переговорах России и Украины 15 мая
Информация об уровне встречи не разглашается

Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону. Турецкий лидер поприветствовал предложение РФ о возобновлении прямых переговоров РФ и Украины, подчеркнув готовность предоставить площадку для встречи в Стамбуле

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