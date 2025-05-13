Репик выразил уверенность в готовности РФ противостоять новым санкциям Запада

Россия справится с новыми санкциями, которые угрожают ввести западные страны. Об этом сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 13 мая.

Репик выразил уверенность в том, что экономический контур безопасности страны будет надежно защищен, несмотря на любое давление.

«Известные товарищи будут снова строить свои козни, запугивать введением сто-пятисотых пакетов санкций и пугать нас апокалипсисами. Здесь можно сразу сказать — не выйдет. Мы справились в 2022, справимся и сейчас», — подчеркнул глава «Деловой России».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 мая призвали Россию договориться с Украиной о полном 30-дневном прекращении огня. Тогда же французский лидер допустил введение новых санкций в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запугивать Россию санкциями — это «пустое дело». Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия.