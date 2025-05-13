Рябков назвал недоговороспособность Киева одним из препятствий в переговорах

Недоговороспособность Украины является одним из препятствий в переговорном процессе. Об этом 13 мая сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Прогнозы делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву, готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может охарактеризовать линию этих деятелей, — это недоговороспособность», — заявил он.

По его словам, на переговорах в Стамбуле охватят темы устойчивого урегулирования и схолившихся реалий, в том числе территориальный вопрос. Рябков подчеркнул, что российская сторона готова вести переговоры с серьезно и ответственно.

Агентство Reuters днем 13 мая сообщило, что для присутствия на переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле отправятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил президент России Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ.