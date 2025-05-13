Каллас признала желание европейских компаний торговать с Россией

Европейские компании всё еще хотят вести торговлю на территории России, несмотря на введенные против страны санкции. Об этом 13 мая сообщила журналистам глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в ходе встречи в Копенгагене.

«Очевидно, что есть европейские компании, которые по-прежнему хотят зарабатывать в России», — сказала Каллас журналистам в Копенгагене. Ее выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

При этом Каллас считает, что европейцы сделали недостаточно «для оказания давления на Россию», в связи с этим она призвала не только разговаривать с государствами, которые способствуют торговле с российской стороной, но также и обратить внимание на европейские компании, которые намерены вести деятельность в РФ в обход ограничениям.

28 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстраиваются в очередь ради возвращения в Россию, чтобы возобновить торговую деятельность на ее территории. Он уточнял, что в случае полноценного возвращения перед иностранными компаниями откроются новые перспективы для наращивания капитала.