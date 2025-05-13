В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело о совершении преступлений террористической направленности после нападения на сотрудников полиции в городе Махачкале Республики Дагестан. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

«Следователи СУ СК России по Республике Дагестан <...> возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и руководство им») и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, не позднее декабря 2024 года двое жителей республики создали террористическое сообщество с целью подготовки и совершения террористических актов на территории региона. В рамках реализации задуманного 5 мая 2025 года они совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов в столице республики.

Уточняется, что ранее возбужденные уголовные дела по факту нападения на сотрудников ДПС объединены в одно производство.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двух нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.

12 мая Советский районный суд Махачкалы арестовал обвиняемого в нападении на сотрудников ДПС. Подозреваемый 2000 года рождения будет находиться под стражей до 5 июля.