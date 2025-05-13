Аудитория РЕН ТВ выросла в майские праздники

В этом году эфир канала привлек к экранам больше зрителей, чем в прошлом. По результатам майских праздников РЕН ТВ поднялся на второе место среди всех российских телеканалов по приросту доли аудитории. В целевой аудитории «Все 22–55» доля РЕН ТВ, по данным Mediascope, выросла на 8% и составила 7,9%.

При этом в базовой телевизионной аудитории «4+» РЕН ТВ стал лидером по росту доли — показатели канала увеличились на 16% и составили 6,9%.

Внимание зрителей привлекли показы военных сериалов канала «Операция «Неман», «Операция «Карпаты», «СМЕРШ», а также познавательные программы регулярной сетки РЕН ТВ.