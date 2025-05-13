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В СВР рассказали о затягивании Киевом возвращения жителей Курской области

СВР: Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области
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Фото: Global Look Press
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Киевские власти намеренно затягивают возвращение в Россию удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом 13 мая сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В окружении [президента Украины] Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ (Вооруженными силам Украины. — Ред.) на Украину курян «ценным активом», в обмен на который можно требовать у Москвы «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные», — говорится в публикации.

По данным СВР, прежде всего речь идет о боевиках националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация. — Ред.).

«Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов — не что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности», — уточняется в материале.

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28 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с территории Украины в Россию были возвращены 25 жителей Курской области. По ее словам, благодаря непростым переговорам с украинской стороной Россия смогла вернуть довольно много пожилых граждан. Кроме того, Москалькова также подчеркнула, что РФ продолжит настаивать на возвращении всех 72 оставшихся на территории Украины жителей Курской области.

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