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Полиция Дании вывела из офиса Maersk Tanker Грету Тунберг и более 50 экоактивистов

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Фото: TASS/EPA/FREDRIK SANDBERG
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Датская полиция принудительно вывела свыше 50 экологических активистов из офиса компании Maersk Tanker, дочернего предприятия логистического гиганта Maersk. В акции участвовала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом 13 мая сообщило датское радио Danmarks radio.

Протест организовало «Зеленое молодежное движение», указав в пресс-релизе, что акция направлена против «роли Maersk в климатическом кризисе». Демонстранты проникли в здание, чтобы выразить несогласие с экологической политикой компании.

Уточняется, что информация о проникновении в офис активистов поступила в полицию утром вторника. Стражи порядка предложили участникам акции добровольно покинуть помещения Maersk Tanker. Отказавшиеся были принудительно выведены, и против них выдвинуто обвинение в незаконном проникновении в здание.

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Польская радиостанция RMF FM 5 мая сообщила, что экоактивисты из движения Ostatnie Pokolenie приклеили свои ладони к проезжей части Понятовского моста в Варшаве. Активисты требовали от польский властей увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру, ввести единый проездной билет, а также организовать встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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