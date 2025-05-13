Полиция Дании вывела из офиса Maersk Tanker Грету Тунберг и более 50 экоактивистов
Датская полиция принудительно вывела свыше 50 экологических активистов из офиса компании Maersk Tanker, дочернего предприятия логистического гиганта Maersk. В акции участвовала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом 13 мая сообщило датское радио Danmarks radio.
Протест организовало «Зеленое молодежное движение», указав в пресс-релизе, что акция направлена против «роли Maersk в климатическом кризисе». Демонстранты проникли в здание, чтобы выразить несогласие с экологической политикой компании.
Уточняется, что информация о проникновении в офис активистов поступила в полицию утром вторника. Стражи порядка предложили участникам акции добровольно покинуть помещения Maersk Tanker. Отказавшиеся были принудительно выведены, и против них выдвинуто обвинение в незаконном проникновении в здание.
Польская радиостанция RMF FM 5 мая сообщила, что экоактивисты из движения Ostatnie Pokolenie приклеили свои ладони к проезжей части Понятовского моста в Варшаве. Активисты требовали от польский властей увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру, ввести единый проездной билет, а также организовать встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.