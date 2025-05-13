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Тело мужчины извлекли из-под завалов после удара ВСУ по курскому Рыльску

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Фото: t.me/Hinshtein
dzen
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Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области. Об этом 13 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Из-под завалов разрушенной гостиницы извлечено тело 39-летнего мужчины, гражданина Узбекистана. Искренние соболезнования близким», — отметил он в Telegram-канале.

Еще двое пострадавших мужчин в тяжелом состоянии находятся в Курской областной больнице. Врачи продолжают бороться за их жизни.

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11 мая украинские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Рыльске. В результате атаки пострадали три мирных жителя, также были повреждены гостиница и несколько жилых зданий. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части ракеты РСЗО HIMARS. По факту обстрела населенного пункта возбуждено уголовное дело о теракте.

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