Захарова призвала экс-президента Литвы обсудить ядерные зонтики с Францией

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, заявив о том, что ядерное оружие России напугать никого не может, должна обратиться в администрацию президента Франции Эммануэля Макрона, где с ней будут рады пообщаться на тему ядерных зонтиков. Об этом 13 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пусть звонит в Елисейский дворец — там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», — заявила дипломат «РИА Новости».

Литовское телевидение LRT 12 мая привело слова Грибаускайте, которая призвала не обращать внимания на российское ядерное оружие, так как оно является «устаревшим видом вооружения», а в настоящее время существуют другие, более опасные угрозы.

5 марта Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление французского лидера о российской угрозе Европе.

Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев 29 апреля заявил, что страны Запада в процессе попыток удержать лидерство на мировой арене не исключают риска ядерной войны. По его словам, Запад не только разворачивает военную машину против России, но и всё больше демонстрирует одержимость сценарием развития «ядерного апокалипсиса».