Reuters сообщило о присутствии на переговорах РФ и Украины спецпосланников Трампа
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и спецпосланник США по Украине Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между Москвой и Киевом. Об этом 13 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Посланники [президента США Дональда] Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для переговоров России и Украины», — написано в материале.
С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил президент России Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ.