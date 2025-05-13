Мальчика госпитализировали после падения на него футбольных ворот в Калмыкии
Семилетнего мальчика госпитализировали после падения футбольных ворот на него во время в населенном пункте Малые Дербеты Республики Калмыкии. Об этом 13 мая сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.
«В Калмыкии следственным управлением проводится проверка по факту падения футбольных ворот на несовершеннолетнего», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту инцидента проводится проверка в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью»). Согласно информации ТАСС, состояние ребенка тяжелое. Он находится в реанимации.
3 мая в Барнауле пятилетняя девочка выпала с балкона на пятом этаже. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).