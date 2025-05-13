Эксперт по ЖКХ рассказал о штрафах для курящих в квартире соседей
Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан. Об этом эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал во вторник, 13 мая.
Эксперт напомнил, что закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах и на общих балконах. Его нарушение влечет административную ответственность с наложением штрафа от 500 до 1500 рублей, добавил он.
«Дым, проникающий в другие квартиры, может квалифицироваться как нарушение санитарно-гигиенических норм. СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях. В случае систематического нарушения этих норм гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор», — объяснил эксперт в беседе с Lenta.Ru.
Гражданин также может подать иск в суд на основании статьи Гражданского кодекса о защите своих прав на владение и пользование собственностью. Размер компенсации суд определяет индивидуально, но даже суммы в 5–15 тыс. рублей встречаются в судебной практике, отметил Бондарь.
«Для инициации процесса жильцу рекомендуется вначале обратиться в управляющую компанию с просьбой организовать разъяснительную беседу и проверить вентиляцию. Далее, при отсутствии результата — обратиться с заявлением к участковому. При систематических нарушениях — в Роспотребнадзор и суд», — заключил он.
Ранее, 21 апреля, юрист Илья Русяев заявил, что компания может наказать сотрудника за частые перекуры в течение смены. За систематическое нарушение к работнику могут применяться дисциплинарные меры вплоть до увольнения.
По словам эксперта, в ряде случаев это способно повлиять на расчет заработной платы. Любое нарушение исполнения трудовых обязанностей в течение рабочего дня без причин может послужить нарушением трудовой дисциплины.
В феврале Бондарь рассказал, что курение на балконе или в собственном жилье не запрещается, но если дым от сигарет или вейпов проникает в квартиры соседей, это может рассматриваться как нарушение их прав, пишет Pravda.Ru.
По его словам, если соседи столкнулись с подобной проблемой, они могут обратиться к нарушителю с просьбой устранить причиняемый дискомфорт, передает RT.