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Эксперт по ЖКХ рассказал о штрафах для курящих в квартире соседей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: курящих в квартире соседей можно штрафовать
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан. Об этом эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал во вторник, 13 мая.

Эксперт напомнил, что закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах и на общих балконах. Его нарушение влечет административную ответственность с наложением штрафа от 500 до 1500 рублей, добавил он.

«Дым, проникающий в другие квартиры, может квалифицироваться как нарушение санитарно-гигиенических норм. СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях. В случае систематического нарушения этих норм гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор», — объяснил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Гражданин также может подать иск в суд на основании статьи Гражданского кодекса о защите своих прав на владение и пользование собственностью. Размер компенсации суд определяет индивидуально, но даже суммы в 5–15 тыс. рублей встречаются в судебной практике, отметил Бондарь.

«Для инициации процесса жильцу рекомендуется вначале обратиться в управляющую компанию с просьбой организовать разъяснительную беседу и проверить вентиляцию. Далее, при отсутствии результата — обратиться с заявлением к участковому. При систематических нарушениях — в Роспотребнадзор и суд», — заключил он.

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Ранее, 21 апреля, юрист Илья Русяев заявил, что компания может наказать сотрудника за частые перекуры в течение смены. За систематическое нарушение к работнику могут применяться дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

По словам эксперта, в ряде случаев это способно повлиять на расчет заработной платы. Любое нарушение исполнения трудовых обязанностей в течение рабочего дня без причин может послужить нарушением трудовой дисциплины.

В феврале Бондарь рассказал, что курение на балконе или в собственном жилье не запрещается, но если дым от сигарет или вейпов проникает в квартиры соседей, это может рассматриваться как нарушение их прав, пишет Pravda.Ru.

По его словам, если соседи столкнулись с подобной проблемой, они могут обратиться к нарушителю с просьбой устранить причиняемый дискомфорт, передает RT.

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