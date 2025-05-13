В Челябинске подросток на самокате сбил пожилого мужчину
Уголовное дело возбудили после того, как пожилой мужчина в Челябинске получил травмы после наезда ребенка на арендованном электросамокате. Об этом 13 мая сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.
«12-летний водитель арендованного электросамоката совершил наезд на 64-летнего мужчину. В результате пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан»).
Сообщается, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
29 апреля стало известно, что в Липецке неизвестный на самокате сбил 58-летнюю женщину на остановке у больницы скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали. Самокатчик с места ДТП скрылся.