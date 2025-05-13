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В РАН усомнились в готовности организма человека к полету на Марс

Красников: в РАН сомневаются, что организм человека выдержит полет на Марс
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Фото: Global Look Press/National Aeronautics and Space
dzen
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Российские ученые усомнились в способности человеческого организма перенести полет на Марс, ссылаясь на потенциально серьезные угрозы здоровью. Об этом 13 мая заявил в интервью ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он подчеркнул, что уеж существуют российские и китайские программы освоения Луны, как и инициативы главы компании SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Однако дальность полета и космическая радиация вызывают у ученых опасения.

«Фактически (до Марса. — Ред.) 250 дней полета при второй космической скорости. И там факторы воздействия (на здоровье. — Ред.) намного серьезнее. Есть тяжелые заряженные частицы, и мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет до сих пор у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в открытом космосе», — отметил Красников.

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X (Бывш. Twitter) 17 апреля заявил, что возможность полета человека на Марс становится всё более реальной. До этого Дмитриев написал в соцсети о важности кооперации между РФ и США в сфере освоения космоса.

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