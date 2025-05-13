В сентябре в столице состоится самобытный фестиваль российского казачества

13 сентября в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет XI Международный фестиваль «Казачья станица Москва». Впервые свою площадку представит Всероссийское казачье общество. На ней будет организована насыщенная культурно-просветительская программа и реконструкция привала казаков во время военных походов 19 века.

В этот день Коломенское оживет в духе старинной казачьей станицы. Гостей фестиваля ждет настоящее погружение в живое, динамичное пространство и захватывающий рассказ о российском казачестве. На территории музея-заповедника развернутся 12 интерактивных площадок, где история и традиции казачества будут показаны через театрализованные реконструкции, исполнение казачьей музыки, народные игры и мастер-классы.

Как отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, именно такие мероприятия позволяют передавать историческую правду, делая казачью культуру доступной и интересной: «Более 1300 мастеров и коллективов из 45 регионов ежегодно принимают участие в фестивале. За последние годы он превратился в масштабное событие, которое только в прошлом году посетили более 80 тысяч гостей и более 375 тысяч зрителей присоединились к онлайн трансляции. В этом году в рамках мероприятия будет представлена выставка, посвященная казакам-героям, принимающим участие в специальной военной операции. Казачество на протяжении веков было оплотом русской государственности и духовности. Сегодня особенно важно вспоминать и сохранять эти традиции».

Традиционно центральным событием фестиваля станет освящение походного храма казаков, который будет передан одному из казачьих обществ. Трансляция будет организована на экранах главной сцены, после которой начнется гала-концерт с участием известных артистов и творческих казачьих коллективов. Зрителей ждет насыщенный вечер с конкурсами и выступлениями хедлайнеров фестиваля.

Среди ключевых событий фестиваля – показательные выступления казаков по джигитовке, соревнования по фланкировке, а также состязания по рубке шашкой.Отдельное внимание будет уделено подрастающему поколению. Для самых юных гостей развернется детский городок с традиционными забавами, мастер-классами и интерактивными играми, направленными на знакомство с культурой и историей казачества в легкой увлекательной форме.

На фестивале можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного искусства в казачьем стиле, принять участие в мастер-классах по народным ремеслам и попробовать традиционные блюда казачьей кухни. Фестиваль станет местом семейного отдыха, где каждый найдет занятие по душе.

Отправить заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля по ссылке: https://kazachyastanica.ru/zajavki.

Онлайн-трансляция главных событий будет доступна на официальном сайте фестиваля, странице «ВКонтакте» и на портале «Культура.рф».