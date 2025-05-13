Арестованный МУС экс-глава Филиппин Дутерте выиграл выборы мэра города Давао

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который находится в Гааге после ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС), победил на выборах мэра города Давао на юге островного государства. Об этом 13 мая сообщает агентство Associated Press.

«Официальный подсчет показал, что он набрал более 660 тыс. голосов, или в восемь раз больше, чем его ближайший соперник», — отмечает СМИ.

Оппонент бывшего президента, экс-секретарь правительства Карло Ногралес, получил только 80,4 тыс. голосов. Младший сын Дутерте, 37-летний Себастьян, с большим отрывом победил на выборах на пост вице-мэра Давао, набрав 648,3 тыс. голосов. Так как бывший филиппинский лидер пребывает под арестом, обязанности главы города пока будет исполнять его сын.

Кроме того, старший сын Дутерте, Паоло был переизбран в качестве члена нижней палаты парламента Филиппин. Двое внуков экс-президента также победили на местных выборах, что «свидетельствует о продолжающемся влиянии семьи», указало агентство.

Уточняется, что политик ранее возглавлял администрацию Давао в течение 22 лет.

Дутерте задержали в аэропорту Манилы во вторник, 11 марта. по прибытии из Гонконга Филиппины получили от МУС ордер на его арест по обвинению в преступлениях против человечности во время антинаркотической компании. В тот же день в МУС подтвердили, что палата предварительного производства выдала ордер на его арест. 12 марта Дутерте был взят под стражу.