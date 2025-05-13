Французский политик призвал к выходу страны из ЕС
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 13 мая выступил с резкой критикой инициативы по созданию европейского агентства по борьбе с дезинформацией, призвав к выходу Франции из Европейского Союза (ЕС) по примеру Великобритании.
По словам политика, евродепутаты находятся в панике, поскольку более не контролируют ход событий, включая ситуацию на Украине. Лидер «Патриотов» призвал не допустить усиление цензуры в ЕС.
«Эта система должна быть полностью разрушена через Frexit (выход Франции из Евросоюза. — Ред.) и смерть ЕС! Свобода!» — написал Филиппо в социальной сети X (бывш. Twitter) .
Ранее, 11 мая, Филиппо назвал предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной ударом по «разжигателям» конфликта в Европе. Филиппо отметил, что существует целый лагерь представителей Евросоюза, которые, по его словам, стремится к обострению ситуации, сохранению напряженности в отношениях с Россией, отвергает наметившуюся динамику, направленную к установлению мира.