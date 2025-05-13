Крематорий построят на кладбище «Мекензиевы горы» в Севастополе
В Севастополе на кладбище «Мекензиевы горы» появится крематорий. Его строительство одобрил архитектурно-художественный совет города. В здании откроют зал прощания.
По словам вице-губернатора Максима Жукалова, которые приводит ИА SevastopolMedia, крематорий станет объектом регионального значения. Он необходим городу, в частности, для того, чтобы более эффективно использовать земельные ресурсы.
В свою очередь, директор Севастопольского городского крематория Алексей Копылов отметил, что услуги кремации будут доступны всем жителям города. Финансово-техническая возможность для оборудования зала прощания есть.
Сроки строительства станут известны после снятия ограничений с зон с особыми условиями использования.
Ранее сообщалось, что современный спа-центр площадью почти 9 кв. м планируют построить в Ленинском районе Севастополя. Проект планировки объекта представлен на сайте правительства Крыма. Комплекс может появиться на Стрелецком спуске, на месте недостроенного ледового катка. Недострой выкупила компания «Акваспорт» за 95 млн рублей при стартовой цене лота 50 млн рублей, пишет ИА SevastopolMedia.