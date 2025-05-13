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Русскоязычные жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытия границ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию на решение властей закрыть границу с Россией. Об этом 13 мая сообщил депутат горсовета Лаппеэнранты Иван Девяткин.

«Уверенно двигаемся вперед! Сегодня (13 мая. — Ред.) мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение Госсовета <...> о закрытии границы», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) русскоязычные жители Финляндии признаны национальным меньшинством. По его словам, это свидетельствует об оказании закрытием границы диспропорционального воздействия на таких граждан.

Девяткин отметил, что русскоязычные жители Финляндии не позволят создать прецедент, в котором отсутствие апелляции будет интерпретироваться в качестве немого согласия с нарушением прав.

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Правительство Финляндии 16 апреля решило оставить границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления. Уточнялось, что постановление о бессрочном продлении закрытия границы действует около года, при этом новый документ заменил собой аналогичное решение от 4 апреля 2024 года.

11 апреля парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиян. В посольстве РФ «Известиям» рассказали, что запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться примерно 20 тыс. проживающих в стране граждан России.

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