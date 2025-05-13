Туристов Сочинского нацпарка предупредили об опасности енотов

Сочинский национальный парк выступил с предупреждением об опасности встречи туристов с енотами-полоскунами. Эти животные могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Как пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Югополис», еноты, несмотря на свою миловидность, являются переносчиками бешенства и других опасных заболеваний.

При приближении к человеку эти животные могут проявлять агрессию, кусаться и царапаться. На территории нацпарка для профилактики бешенства каждый год раскладывают вакцины. Однако безопасность посетителей зависит от них самих.

В пресс-службе нацпарка отметили, что завезенный в СССР в 1929 году хищник быстро расселился по Кавказу. Теперь он угрожает не только человеку, но и сохранности местных видов животных. Еноты уничтожают колхидских жаб, тритонов, лягушек, разоряют гнезда черепах и птиц.

Ранее сообщалось, что в Сочи водителя, который перевозил енотов на крыше своего автомобиля, привлекли к административной ответственности. Животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон. Еготы в ходе поездки не пострадали.