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УАЗ объявил о применении полимочевины на заводе

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Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
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Ульяновский автомобильный завод приступил к реализации масштабных проектов по модернизации площадки и оборудования, включая монтаж нового участка для нанесения полимочевины. Об этом представители предприятия сообщили «Известиям» 13 мая.

Так, в прессовом производстве завершается установка комплекса лазерной резки для деталей на «УАЗ Пикап» и «УАЗ Профи» с двойной кабиной. В окрасочном производстве ведется монтаж нового участка для нанесения полимочевины — этот материал призван защищать грузовые отсеки автомобилей от внутренних воздействий при перевозке.

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Фото: УАЗ

Кроме того, Ульяновский автозавод сообщил, что готовится к запуску проекта по сварке локальных узлов для пикапов Sollers. В апреле на предприятии приступили к модернизации производственных площадей. Переход на новое оборудование запланирован на октябрь 2025 года.

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6 мая на Ульяновском автомобильном заводе сообщили о проведении работ по модернизации производства и ремонтной кампании. Так, на предприятии организуется участок сварки «Хантер», а в ремонтно-литейном цехе запланированы реконструкция и обустройство склада для новых моделей. В мае планируется обновить более 1 тыс. кв. м кровли. Будут продолжены работы по обновлению полов на главном конвейере.

17 апреля Ульяновский автомобильный завод объявил о модернизации камеры заднего вида у моделей «Патриот» и «Пикап». Новое устройство дополняет усовершенствованную мультимедиасистему «УАЗ Navi». Улучшения на стоимости моделей с пакетом Limited не сказались.

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