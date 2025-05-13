Летняя оздоровительная кампания школьников началась в Мурманской области

На Кольском Заполярье началась подготовка к масштабной летней оздоровительной кампании. В 2025 году она охватит 17 тысяч школьников, из них более 5 тысяч – ребята из Мурманска, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник, 13 мая.

На территории региона для детей организуют организованы культурные и досуговые мероприятия различной направленности. Для всех отдых будет бесплатным.

Как пишет ИА «Би-порт», на базе школ областной столицы создадут 16 лагерей дневного пребывания. Предполагается, что их посетят около 2 тыс. детей.

Так, в центре «Гандвиг» и Зеленоборской санаторной школе-интернате в Кандалакшском районе летом отдохнут 175 учащихся из областной столицы.

В центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» пройдут тематические мероприятия для 135 ребят, еще 240 смогут отправиться в профильные туристические экспедиции по Кольскому Заполярью.

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе филиала СОШ № 27 будет работать инклюзивный оздоровительный лагерь.

Помимо организации лагерей в Мурманской области, запланирован выезд 2743 ребят в Крым и в Геледжикский и на Кубань. Это дети погибших участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Они также отдохнут на море бесплатно.

Организация летнего отдыха детей — одно из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!». В текущем году из федерального и областного бюджетов на нее выделено около 500 млн рублей.