Названа дата окончания отопительного сезона в Красноярске

В Красноярске отопительный сезон продлится до 19 мая. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.

По его словам, власти посчитали, что именно с 19 мая все погодные режимы и температуры будут соответствовать тому, чтобы завершить отопительный зимний период 2025 года.

Для отключения отопления температура воздуха должна быть не ниже +8 градусов. Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, в 2024 году отопительный сезон был завершен 12 мая. Он продолжался 231 день и стал самым коротким за 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе Псковской области администрация приняла решение о продлении отопительного сезона. Синоптики прогнозируют холодную погоду в ближайшие дни. Принято решение о продлении подачи тепла в жилые дома до 18 мая. На территории Пскова отопительный сезон был продлен до 15 мая.