Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах

Российские режиссеры из Якутии Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов прибыли в Канны, чтобы представить свои проекты зарубежным партнерам на кинорынке, который проходит параллельно с кинофестивалем. Своими планами они 13 мая поделились с «Известиями».

«Планов много, на самом деле. Попробуем вообще по всем фронтам. У меня есть готовый фильм, я его буду предлагать дистрибьюторам, сейлс-агентствам», — отметил Бурнашев.

Он уточнил, что у него есть новый проект «Пентхаус», съемки которого проходили в Малайзии. По его словам, это международный проект, на который он постарается найти покупателей. Режиссер выразил желание встречаться с разными продюсерами по идеям, касающихся будущих проектов. При этом он отметил, что основной проект будет определен в зависимости от интереса продюсеров.

Давыдов, в свою очередь, поделился, что представляет конкретный мастер-проект — якутскую драму «Колыбельная».

«Я на нее хочу найти партнеров зарубежных для того, чтобы этот проект как-то вести более грамотно. Не делать маленькое якутское кино, а как-то отработать его шире. Ну и тоже есть ряд, пара европейских проектов. Они не прикреплены к Якутии, к России. То есть, если будут какие-то хорошие договоренности, это можно снять, например, в Европе», — уточнил он.

Режиссер уточнил, что у его проектов есть перевод на английский язык. По его словам, один из проектов снят в жанре постапокалиптического хоррора, а второй является психологической драмой про жизнь европейской киношколы. По его словам, это загадочная история про «кухню» кино-институтов. Давыдов подчеркнул, что проекты не зависят от локации — их можно адаптировать и под Францию, и под другие европейские страны.

7 мая совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» первым среди российских картин получил «печать дракона» для неограниченного проката в КНР. Уточнялось, что начало показов совместного российско-китайского проекта в республике планируется в сентябре во время визита президента РФ Владимира Путина.