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В Музее Победы наградят лауреатов V Международного фестиваля правильного кино

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Фото: пресс-служба Музея Победы
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14 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится церемония закрытия V Международного фестиваля правильного кино. Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы, проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На заключительном мероприятии в музее на Поклонной горе наградят лауреатов конкурса и представят фильм, удостоенный Гран-при.

Почетными гостями церемонии станут председатель жюри конкурса, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Грамматиков, члены жюри: президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, российский кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании «Мастер-фильм», председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов, а также актрисы Олеся Железняк и Наталья Бочарова, советник-посланник по культуре посольства Китая в России Фэн Литао, старший советник, начальник Делового культурного комплекса посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Елена Троицкая, третий секретарь чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации Ерик Кумисбеков, советник посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации Гулбарчын Байымбетова. Ведущие церемонии — актер Александр Визитиу и продюсер, телеведущая Юлия Шакирова.

«V Международный фестиваль правильного кино проходит с 6 по 14 мая. Всего на конкурс поступило более 300 заявок из России и стран зарубежья, к участию отобрана 41 картина, еще 32 фильма вошли во внеконкурсную программу. В рамках фестиваля на центральной площадке — в Музее Победы, а также в его филиалах и музеях-партнерах проводятся бесплатные киносеансы, встречи с актерами и режиссерами, творческие мероприятия», — рассказали в Музее Победы.

На церемонии будут оглашены победители кинофестиваля. Экспертное жюри наградит лучшие картины в 12 номинациях: «Гран-при», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший анимационный короткометражный фильм», «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Лучший специальный репортаж», «Герои нашего времени» и специальные призы от жюри и Музея Победы.

Присоединиться к церемонии закрытия и увидеть фильм — победитель фестиваля все желающие могут бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте https://tciff.ru/.

Организаторы фестиваля: Музей Победы, ООО «ТМ-Фильм». Генеральные информационные партнеры фестиваля: информационное агентство России ТАСС и телеканал РЕН ТВ. Информационные партнеры фестиваля: телерадиокомпания «Звезда», журнал «Кинобизнес сегодня», медиахолдинг «ФедералПресс», радиостанция Sputnik МИА «Россия cегодня», «Газета.ру».

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