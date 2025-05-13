Лесной пожар угрожает селу в Забайкалье

Селу Яблонево Читинского округа Забайкалья угрожает лесной пожар. Он действует в Беклемишевском участковом лесничестве.

Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Telegram-канал регионального минприроды, «Забайкаллесхоз» усиливает лесопожарную группу и увеличивает количество техники. На место отправили бульдозер, который должен создать минполосу. В этот район перебрасываются пожарные.

Пока в тушении задействованы 11 человек и две единицы техники.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что под Читой в микрорайоне Добротный сельского поселения Смоленка разгорается новый лесной пожар. Волонтеры просят помощи.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что из Забайкальца и дачного кооператива «Малиновка», которым угрожали пожары в Забайкальском крае, спасли 10 человек. От огня защищены 22 дачных кооператива, девять населенных пунктов и четыре объекта экономики, в том числе два детских лагеря.

11 мая «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Забайкалье. На изображении видны зоны активного горения, а также обширные участки гари вблизи Читы. Кроме того, на снимке отчетливо различимы дымовые шлейфы и облачные образования, вызванные пожарами.

В этот же день «Известиям» начальник третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков сообщил, что рядом с сельским поселением Смоленское в Читинском районе Забайкальского края действует лесной пожар площадью 1 тыс. га.