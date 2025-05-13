Страны Евросоюза (ЕС) пытаются сорвать мирные усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 13 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на международной конференции по автомобильной промышленности в Будапеште.

«На протяжении последних лет ЕС постоянно принимал неверные решения, которые привели к затягиванию конфликта, поставкам оружия и направлению денежных потоков на Украину», — приводит его слова ТАСС.

Сийярто также осудил подход стран ЕС к вопросу о перемирии на Украине. Он напомнил, что в июле прошлого года Будапешт предложил сторонам конфликта прекратить огонь, однако это решение не поддержали в Киеве и в Европе.

9 мая Сийярто сообщил, что европейские политики затягивают конфликт на Украине из-за неверно выбранной стратегии и страха понести ответственность. Он отметили, что лидеры ЕС считают, что переговоры о прекращении огня должны начаться только тогда, когда Киев окажется в «сильной» позиции. Он добавил, что такой подход ошибочен, так как с каждым днем позиции Украины лишь слабеют.

6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжение поставок Западом оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации.