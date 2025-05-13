Сийярто указал на желание ЕС сорвать мирные переговоры по Украине
Страны Евросоюза (ЕС) пытаются сорвать мирные усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 13 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на международной конференции по автомобильной промышленности в Будапеште.
«На протяжении последних лет ЕС постоянно принимал неверные решения, которые привели к затягиванию конфликта, поставкам оружия и направлению денежных потоков на Украину», — приводит его слова ТАСС.
Сийярто также осудил подход стран ЕС к вопросу о перемирии на Украине. Он напомнил, что в июле прошлого года Будапешт предложил сторонам конфликта прекратить огонь, однако это решение не поддержали в Киеве и в Европе.
9 мая Сийярто сообщил, что европейские политики затягивают конфликт на Украине из-за неверно выбранной стратегии и страха понести ответственность. Он отметили, что лидеры ЕС считают, что переговоры о прекращении огня должны начаться только тогда, когда Киев окажется в «сильной» позиции. Он добавил, что такой подход ошибочен, так как с каждым днем позиции Украины лишь слабеют.
6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжение поставок Западом оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации.