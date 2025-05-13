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Новый лесной пожар обнаружили под Читой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Алферов
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Под Читой в микрорайоне Добротный сельского поселения Смоленка разгорается новый лесной пожар. Возгорание зафиксировали в конце улицы Политехнической в лесу.

Информацию об этом передали волонтеры Смоленки. В чате добровольцы проводят координацию по геолокации. Они призывают оказать им помощь, присоединиться для тушения и помочь водой. Огонь по траве может распространиться в сторону поселка Забайкалец, пишет ИА ChitaMedia.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что на место отправили четырех огнеборцев и одну единицу техники.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что из Забайкальца и дачного кооператива «Малиновка», которым угрожали пожары в Забайкальском крае, спасли 10 человек. От огня защищены 22 дачных кооператива, девять населенных пунктов и четыре объекта экономики, в том числе два детских лагеря.

11 мая «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Забайкалье. На изображении видны зоны активного горения, а также обширные участки гари вблизи Читы. Кроме того, на снимке отчетливо различимы дымовые шлейфы и облачные образования, вызванные пожарами.

В этот же день «Известиям» начальник третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков сообщил, что рядом с сельским поселением Смоленское в Читинском районе Забайкальского края действует лесной пожар площадью 1 тыс. га.

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