Тарифные кошмары

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 13–14 мая пробудет в Москве, где проведет ряд встреч на высоком и высшем уровне, включая переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Помимо этого, политик Малайзии запланировал встречи с российскими бизнесменами, общение с представителями малайзийской диаспоры в Москве и даже торжественную речь в МГИМО.

Его российское турне на этом не закончится, и сразу после Москвы Анвар Ибрагим отправится в Казань, где примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Таким образом, Анвар закроет казанский гештальт, поскольку в прошлом году он не смог почтить своим присутствием саммит БРИКС, тогда страну представлял министр экономики Рафизи Рамли.

Повышенное внимание официальных лиц Малайзии к России с момента начала специальной военной операции становится системным, и нынешние «столичные» визиты нельзя исключительно сводить к стремлению Анвара принять участие в международном экономическом форуме. Его поезда в Казань — не первопричина, а, скорее, следствие позитивных сдвигов в российско-малайзийских отношениях и одна из форм их оживления. Хотя и репутационные бонусы для Анвара в виде солидаризации с мусульманским миром никто не отменял. Этими соображениями можно объяснить его желание лично посетить Казань и принять участие в форуме.

Сейчас уже мало кто про это вспоминает, но в июне 2022 года еще при предшественнике Анвара — Исмаиле Сабри Якобе — Малайзия вошла в число участников видеоконференции в расширенном формате «БРИКС плюс», организованной по инициативе Си Цзиньпина. Тогда еще никто всерьез не рассуждал о перспективах присоединения Куала-Лумпура к БРИКС в каком-либо формате. Эти дискуссии подогрел лично Анвар Ибрагим, который в 2024-м прилетел во Владивосток и принял участие в Восточном экономическом форуме. Если резюмировать его выступление и перевести с дипломатического языка на обывательский, премьер-министр буквально просил Владимира Путина взять Малайзию в состав БРИКС, а также устроил пышную пиар-акцию малайзийских экспортных товаров и услуг в области инноваций, банковских услуг, продовольственной продукции по стандартам халяль.

Нынешний официальный визит — логичное продолжение и усиление прагматичной политики Анвара Ибрагима. В ее основе стремление укреплять коммерческие и стратегические связи с участниками БРИКС и странами Глобального Юга. Однако есть важный нюанс. С учетом «драконовских» санкций Россия оказалась в уязвимом положении и поэтому вынуждена оперативно перестраивать торговые, инвестиционные и логистические связи и выходить на новые рынки в качестве замены западным. На практике это означает, что в сложившихся условиях Москва должна брать на себя инициативу и первой «окучивать» перспективных партнеров, особенно развивающиеся азиатские страны типа Малайзии. Они могут закупить часть выпадающего российского экспорта в Европу, в первую очередь сырьевого, и одновременно точечно закрыть импортные потребности РФ — напрямую за счет покупки у них критической продукции или используя эти страны в качестве транзитной территории для организации каналов параллельного импорта из стран-санкционеров.

Подобная модель с различной степенью успеха в российско-малайзийских отношениях работала до второго пришествия Дональда Трампа и его знаменитого «Дня освобождения». Сейчас контекст резко поменялся. Введение 24%-ных пошлин против Малайзии воспринимается в стране как ночной кошмар, и теперь уже Куала-Лумпур судорожно ищет способы минимизировать негативные последствия торговой войны. Для этого используются различные схемы — попытка договориться с командой Трампа — но это никогда не гарантия даже в случае подписания сделки. Другой способ — поиск «альтернативных» партнеров, которые помогут справиться с экономическими шоками. Не случайно в Малайзии с таким позитивом смаковали результаты визита Си Цзиньпина в апреле 2025 года, во время которого стороны договорились совместно бороться с протекционизмом.

Особые страхи в Малайзии вызывает готовящийся специальный тариф США на полупроводники и электронику — основное «топливо» для экономического роста страны. Малайзия — уже одна из ведущих мировых точек сборки, производства и тестирования полупроводников (шестое место в мире или 13% на глобальном рынке). На этом она не хочет останавливаться. В планах руководства превратить государство в мировой центр производства микрочипов и интегральных схем. Еще в мае 2024 года премьер-министр страны Анвар Ибрагим анонсировал выделение дополнительных $107 млрд на стимулирование национальной индустрии полупроводников.

Смесь амбициозных планов Малайзии и страхов по поводу тарифной войны имеет прямое отношение к нынешнему визиту Анвара Ибрагима в Москву. При этом важно подчеркнуть, что во время своей поездки в Малайзию в конце февраля 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал Анвару Ибрагиму официальное приглашение от Владимира Путина посетить Россию. И вот, не прошло и трех месяцев, как лидер Малайзии физически ответил — крайне оперативно. Кроме того, нужно взглянуть на повестку двусторонних переговоров и программу казанского форума. Мы увидим очевидный перекос в сторону бизнеса и торгово-экономических вопросов, что лишний раз подчеркивает стремление малайзийского руководства масштабно бороться с протекционизмом.

Особенно бросаются в глаза три укрупненных направления — инновации, финансы и продовольственная безопасность — дежавю с выступлением Анвара Ибрагима на ВЭФ в 2024 году. Малайзийский премьер привез в Москву и особенно Казань четкий месседж. Страна хочет совместные инновационные проекты с Россией, больше экспортировать высокотехнологичную продукцию и готовые решения, включая полупроводники. В этом отношении малайзийские официальные лица будут апеллировать к взаимной выгоде: «русским нужны технологии, нам нужны альтернативные цепочки экспортных поставок».

Обсуждать это в Москве, а потом ехать в Казань — очень логичный и умный ход. С одной стороны, нужна политическая воля на высшем уровне и какие-то договоренности с Россией в виде меморандумов или соглашений. С другой — в Казани сформирована инновационная экосистема, например проект умного города Смарт-Сити Казань, в проектировании которого принимали участие малайзийские дизайнеры и инженеры, а в качестве референса использовали реализацию флагманского проекта «Искандар Малайзия». Аналогичным образом страна будет выстраивать диалог вокруг исламского банкинга и халяльной продукции. Казань — наиболее подходящее место в России для лоббирования подобных историй со стороны Малайзии, и тут дело уже не ограничивается эмоциональной солидаризацией с исламским миром.

Визит грозит стать насыщенным в плане освещения медиа в обеих странах. Вероятно, нас ждет масса ярких выражений и метафор, новая порция откровений и признаний Анвара Ибрагима в любви к российской культуре, литературе, а может, даже и к чак-чаку и эчпочмаку. Дополнится всё это обсуждениями российско-асеановских отношений и тяжеловесных тем — хода украинского кризиса, палестино-израильского и, наверное, индо-пакистанского конфликтов. Однако столь пестрая палитра тем не должна вводить в заблуждение и смещать фокус с центральной проблемы — усиления бизнес-составляющей двусторонних связей. Тарифная война против Малайзии становится мощным дополнительным стимулом для усиления взаимодействия с Россией.

Автор — политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

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