Российские карты «Мир» начали принимать в Иране

Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершился, теперь граждане РФ могут совершать покупки на территории Исламской Республики с помощью карты «Мир». Об этом 13 мая сообщили в иранском Центральном банке (ЦБ).

«На данном этапе в Иране проводятся мобильные платежи (на основе NFC) с банковских карт россиян, соответствующие мировым стандартам», — цитирует заявление ЦБ Ирана агентство ISNA.

Уточняется, что теперь россияне могут оплачивать покупки в конкретных торговых точках с использованием телефонов на базе Android, а держатели российских карт могут совершать в терминалах Shaparak мелкие транзакции. Для крупных транзакций требуется ввод PIN-кода, отметили в ЦБ Ирана.

В первую очередь данную технологию внедрили в главные туристические центры страны, которые пользуются популярностью у граждан России.

Торжественная церемония завершения второго этапа интеграции прошла в Тегеране, на ней выступил глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин. В ходе речи он выразил благодарность председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и коллегам из РФ за сотрудничество.

Президент РФ Владимир Путин 17 января сообщил о практически полном переходе РФ и Ирана на расчеты в национальных валютах и работе над сопряжением платежных систем. По его словам, доля транзакций в российских рублях и иранских риалах в 2024 году превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.