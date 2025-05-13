Инвесторы из Шанхая построят два завода по переработке ТКО в Приморье
В Приморье компания «Канхэн» из Шанхае планирует построить два завода по переработке ТКО. Это будет первый опыт участия иностранных инвесторов в данной отрасли региона. Пока лидером на этом рынке остается КГУП «Приморский экологический оператор», отмечает ИА PrimaMedia.
Детали нового проекта обсуждались на встрече представителей правительства региона с китайской делегацией. Известно, что площадки для таких заводов будут во Владивостоке и Уссурийске.
Мощность завода во Владивостоке будет не менее 300 тыс. т отходов в год. Перерабатывать планируют мусор не только из краевого центра, но и ближайших муниципалитетов.
По словам замглавы краевого правительства Владимира Малюшицкого, делегация из Приморья ознакомилась с опытом компаний, работающих в этой сфере, во время поездки в Китай. Сейчас необходимо выбрать производство, отмечающее экологическим требованиям. Новые заводы помогут минимизировать захоронение мусора и избавиться от свалок.
В свою очередь замгендиректора инвесткомпании «Канхэн» Гао Хайцзин отметил, что его компания имеет достаточный опыт и уже реализованные проекты.
Агентство отмечает, что российское правительство впервые с 2018 года повысило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных ТКО. Она будет проиндексирована с учетом инфляции на 4,2%. Стоимость 1 т ТКО составит 99 рублей.
Ранее сообщалось о планах построить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях 17 новых объектов утилизации общей мощностью более 795 тыс. т твердых коммунальных отходов в год в составе 11 комплексных объектов по переработке отходов.